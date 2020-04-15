Кількість хворих коронавірусом зросла до 3764 хворих, за добу виявили 392 нових випадки

В Україні станом на 15 квітня лабораторно підтвердили 3764 випадків захворювання коронавірусом

Фото: flickr

В Україні станом на 15 квітня лабораторно підтвердили 3764 випадків захворювання коронавірусом

Про це в Telegram повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews.

Зазначається, що 108 пацієнтів померло, 143 пацієнти одужали. Таким чином, упродовж доби зафіксовано рекордну кількість хворих, а саме 392 нових випадки.

Коронавірус виявили у 29 дітей, також захворіли 90 медичних працівників. За добу до лікарень потрапили 120 осіб.

Станом на ранок 15 квітня 2020 року до Центру надійшло 1213 повідомлень про підозру на COVID-19.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 241 випадок;

Волинська область — 100 випадків;

Дніпропетровська область — 74 випадки;

Донецька область — 12 випадків;

Житомирська область — 130 випадків;

Закарпатська область — 110 випадків;

Запорізька область — 99 випадків;

Івано-Франківська область — 356 випадків;

Кіровоградська область — 192 випадки;

м. Київ — 612 випадків;

Київська область — 230 випадків;

Львівська область — 152 випадки;

Луганська область — 4 випадки;

Миколаївська область — 14 випадків;

Одеська область — 70 випадків;

Полтавська область — 27 випадків;

Рівненська область — 173 випадки;

Сумська область — 77 випадків;

Тернопільська область — 287 випадків;

Харківська область — 25 випадків;

Херсонська область — 41 випадок;

Хмельницька область — 34 випадки;

Чернівецька область — 589 випадків;

Черкаська область — 105 випадків;

Чернігівська область — 10 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей відсутні.

Нагадаємо, у вівторок, 14 квітня в Україні нараховується 3372 хворих коронавірусом, за минулу добу виявили 270 нових випадків захворювання COVID-19.