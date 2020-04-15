Кількість хворих коронавірусом зросла до 3764 хворих, за добу виявили 392 нових випадки
Про це в Telegram повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews.
Зазначається, що 108 пацієнтів померло, 143 пацієнти одужали. Таким чином, упродовж доби зафіксовано рекордну кількість хворих, а саме 392 нових випадки.
Коронавірус виявили у 29 дітей, також захворіли 90 медичних працівників. За добу до лікарень потрапили 120 осіб.
Станом на ранок 15 квітня 2020 року до Центру надійшло 1213 повідомлень про підозру на COVID-19.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область — 241 випадок;
Волинська область — 100 випадків;
Дніпропетровська область — 74 випадки;
Донецька область — 12 випадків;
Житомирська область — 130 випадків;
Закарпатська область — 110 випадків;
Запорізька область — 99 випадків;
Івано-Франківська область — 356 випадків;
Кіровоградська область — 192 випадки;
м. Київ — 612 випадків;
Київська область — 230 випадків;
Львівська область — 152 випадки;
Луганська область — 4 випадки;
Миколаївська область — 14 випадків;
Одеська область — 70 випадків;
Полтавська область — 27 випадків;
Рівненська область — 173 випадки;
Сумська область — 77 випадків;
Тернопільська область — 287 випадків;
Харківська область — 25 випадків;
Херсонська область — 41 випадок;
Хмельницька область — 34 випадки;
Чернівецька область — 589 випадків;
Черкаська область — 105 випадків;
Чернігівська область — 10 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей відсутні.
Нагадаємо, у вівторок, 14 квітня в Україні нараховується 3372 хворих коронавірусом, за минулу добу виявили 270 нових випадків захворювання COVID-19.
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