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Кількість хворих коронавірусом зросла до 3764 хворих, за добу виявили 392 нових випадки
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Ігор Пилипенко Редактор info@regionews.ua
15 квітня 2020, 09:28 42

Кількість хворих коронавірусом зросла до 3764 хворих, за добу виявили 392 нових випадки

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15 квітня 2020, 09:28 42
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В Україні станом на 15 квітня лабораторно підтвердили 3764 випадків захворювання коронавірусом
Фото: flickr
В Україні станом на 15 квітня лабораторно підтвердили 3764 випадків захворювання коронавірусом

Про це в Telegram повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews.

Зазначається, що 108 пацієнтів померло, 143 пацієнти одужали. Таким чином, упродовж доби зафіксовано рекордну кількість хворих, а саме 392 нових випадки.

Коронавірус виявили у 29 дітей, також захворіли 90 медичних працівників. За добу до лікарень потрапили 120 осіб.

Станом на ранок 15 квітня 2020 року до Центру надійшло 1213 повідомлень про підозру на COVID-19.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 241 випадок;
Волинська область — 100 випадків;
Дніпропетровська область — 74 випадки;
Донецька область — 12 випадків;
Житомирська область — 130 випадків;
Закарпатська область — 110 випадків;
Запорізька область — 99 випадків;
Івано-Франківська область — 356 випадків;
Кіровоградська область — 192 випадки;
м. Київ — 612 випадків;
Київська область — 230 випадків;
Львівська область — 152 випадки;
Луганська область — 4 випадки;
Миколаївська область — 14 випадків;
Одеська область — 70 випадків;
Полтавська область — 27 випадків;
Рівненська область — 173 випадки;
Сумська область — 77 випадків;
Тернопільська область — 287 випадків;
Харківська область — 25 випадків;
Херсонська область — 41 випадок;
Хмельницька область — 34 випадки;
Чернівецька область — 589 випадків;
Черкаська область — 105 випадків;
Чернігівська область — 10 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей відсутні.

Нагадаємо, у вівторок, 14 квітня в Україні нараховується 3372 хворих коронавірусом, за минулу добу виявили 270 нових випадків захворювання COVID-19.


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