Україна закриває ще 10 пунктів пропуску на кордоні – Кабмін
Кабінет міністрів України закриває ще 10 пунктів пропуску на кордоні з Молдовою, Румунією та Польщею
Кабінет міністрів України закриває ще 10 пунктів пропуску на кордоні з Молдовою, Румунією та Польщею
Про це під час засідання уряду заявив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, передає RegioNewsз посиланням на УНН.
"Закриваємо 10 пунктів пропуску на кордоні з Молдовою, Польщею, Румунією для того, щоб мінімізувати транспортне сполучення. Наскільки ми знаємо, максимально скоротився потік громадян, і ці пункти пропуску можна закривати для підвищення безпеки на весь період проведення карантинних заходів", - зазначив він.
У той же час, народний депутат Олексій Гончаренко оприлюднив у своєму Telegram-каналі перелік ПП, які закриваються.
Так, було схвалено тимчасове закриття пунктів пропуску: Устилуг, Смільниця, Грушів, Угринів, Солотвино, Кельменці, Бронниця, Сокиряни, Паланка і Нові Трояни.
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