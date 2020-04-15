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15 квітня 2020, 16:11 2

Україна закриває ще 10 пунктів пропуску на кордоні – Кабмін

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15 квітня 2020, 16:11 2
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Кабінет міністрів України закриває ще 10 пунктів пропуску на кордоні з Молдовою, Румунією та Польщею
Кабінет міністрів України закриває ще 10 пунктів пропуску на кордоні з Молдовою, Румунією та Польщею

Про це під час засідання уряду заявив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, передає RegioNewsз посиланням на УНН.

"Закриваємо 10 пунктів пропуску на кордоні з Молдовою, Польщею, Румунією для того, щоб мінімізувати транспортне сполучення. Наскільки ми знаємо, максимально скоротився потік громадян, і ці пункти пропуску можна закривати для підвищення безпеки на весь період проведення карантинних заходів", - зазначив він.

У той же час, народний депутат Олексій Гончаренко оприлюднив у своєму Telegram-каналі перелік ПП, які закриваються.

Так, було схвалено тимчасове закриття пунктів пропуску: Устилуг, Смільниця, Грушів, Угринів, Солотвино, Кельменці, Бронниця, Сокиряни, Паланка і Нові Трояни.


кордон Кабмін коронавірус карантин
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