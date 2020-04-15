Наскільки українські регіони готові протистояти коронавірусу

Журналісти зробили порівняння по ряду показників і отримали цікаві результати

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Журналісти зробили порівняння по ряду показників і отримали цікаві результати

Про це йдеться в статті "Формула виживання. Кому в Україні вдається стримувати наступ коронавірусу" на сайті "ДС".

Порівнявши показники областей, автори дослідження дійшли до висновку, що Полтавщина "помітно виділяється тим, що показує високі результати за більшістю показників готовності до коронавірусу одночасно".

Так, станом на 15 квітня, на Полтавщині зареєстровано всього 27 випадків коронавирусної інфекції, це один з найнижчих показників в країні. У найбільш уражених регіонах України - Києві (612 випадків) і Чернівецькій області (589) - епідеміологічна ситуація в десятки разів гірше.

Що стосується готовності медустанов протистояти вірусу, то тут Полтавщина за більшістю показників в числі кращих в країні. Так, щодо забезпечення закладів охорони здоров'я необхідним медичним обладнанням, Полтавщина на третьому місці в країні. За даними Міністерства охорони здоров'я, медики Полтавської області забезпечені на 81,1%. Остання в цьому питанні Кіровоградська область, яка забезпечена тільки наполовину.

По забезпеченості медиків засобами індивідуального захисту, Полтавщина на п'ятому місці. Потреби медиків в масках, халатах, рукавичках і т.д. забезпечені на 67,4%. Найменше забезпечені в Івано-Франківській області - 47%.

Як зазначає видання, успішних прикладів боротьби з епідемією "можна виділити не дуже багато, в першу чергу тому, що, досягаючи успіхів за одними показниками, багато областей відстають по іншим. Так, Волинська область - одна з лідерів по забезпеченості обладнанням, але друга з кінця по забезпеченості засобами захисту (всього 53,3%)".

"Однією з небагатьох областей, яка помітно виділяється тим, що показує високі результати за більшістю показників готовності до коронавірусу одночасно, виявилася Полтавська. І це при тому, що Полтавщина - не найбагатший регіон країни", - зазначає видання.

Видання також звертає увагу, що Полтавщина показує високі результати "не тільки за відносними показниками, а й за абсолютними. Візьмемо для прикладу такий важливий показник, як загальна кількість ліжкомісць і порівняємо показники Полтавської та Вінницької областей. При тому, що населення Вінниччини приблизно на 150 тис. осіб більше Полтавщини.

Загальна кількість ліжкомісць на Полтавщині також помітно вища, ніж на Вінничині - 2663 проти 2082. У столиці загальне число ліжкомісць - 2909. І це при тому, що в разі потреби влада Полтавщини готова розгорнути не 12 інфекційних відділень, як наказують в Міністерстві охорони здоров'я, а 17, на чому й наполягає губернатор, тому що область готується до всіх сценаріїв".

Що стосується апаратів ШВЛ, то на Полтавщині їх 326, що, як мовиться в статті, для такої області дуже багато.

"Для прикладу, в березні Харківська область (не рахуючи місто Харків) у своєму розпорядженні мала всього 133 апарати ШВЛ. Населення Харківської області без Харкова приблизно 1,2 млн. осіб, що трохи менше населення Полтавщини", - йдеться в статті.