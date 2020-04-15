У Тернополі заборонили масове відвідування кладовищ

Заборона стосується також роботи пунктів прийому вторсировини, вуличних автоматів самообслуговування тощо

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Заборона стосується також роботи пунктів прийому вторсировини, вуличних автоматів самообслуговування тощо

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Тернопільську міську раду.

На засіданні оперативного штабу прийнято ряд важливих рішень щодо недопущення поширення коронавірусної інфекції на території Тернопільської міської територіальної громади.

Одне з основних - це заборона на час дії карантину масового відвідування кладовищ, а також проведення масових поминальних відправ.

Заборонено реалізацію вагового морозива, напоїв на розлив - квас, газовані, охолоджувальні та інші напої, через дрібно-роздрібну торгівельну мережу та сезонні об’єкти сфери торгівлі.

Заборона накладена на роботу пунктів прийому вторинної сировини - макулатура, скло, пластик, металобрухт тощо.

А також на роботу вуличних автоматів самообслуговування, окрім автоматів з питною водою, банкоматів, терміналів та платіжних кіосків. Їх власникам необхідно проводити поточне прибирання не менше двох разів на день.

Нагадаємо, в Тернопільській області зафіксовано 287 випадків COVID-19, з них п'ять - летальні. Одужали 15 пацієнтів.

В Україні 3764 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 108 летальних, 143 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 392 нові випадки.

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