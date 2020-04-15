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Ирина Федоляк Журналист info@regionews.ua
15 апреля 2020, 16:20 5

Прикарпатье: в роддоме Калуша коронавирус обнаружили в 14 медиков

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15 апреля 2020, 16:20 5
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Заведение закрыли на карантин, больных перевели в областной роддом в Ивано-Франковске
Фото из открытых источников
Заведение закрыли на карантин, больных перевели в областной роддом в Ивано-Франковске

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на страницу Ивано-Франковской областной государственной администрации в Facebook.

"Калуский роддом закрыли, ведь заболевание персонала подтверждено ПРЛ-тестами в 14-ти человек", - рассказала в.и.о. директора департамента здравоохранения Ивано-Франковской ОГА Ирина Кобельская.

Из них трое акушеров-гинекологов, один анестезиолог и 10 медсестер. COVID-19 у беременных и рожениц не обнаружили. Пятеро рожениц сегодня идут на выписку, им проведено ПРЛ-тесты. Беременных перевели в областной перинатальный центр, заметила Кобельская.

В областном родильном разграничены потоки пациенток, женщины с подозрением или подтверждением коронавируса находятся на лечении в обсервационном отделении. Беременных будут доставлять в учреждение каретами скорой медицинской помощи.

Брифинг о ситуации с коронавірусною инфекцией

Участники: Роман Пицків - заместитель начальника главного управления нацполіції в области; Руслан Савчук - директор Ивано-Франковского областного лабораторного центра; Мария Савка - первый заместитель председателя облгосадминистрации; Ирина Кобельська - в.а. директора департамента охраны здоровья'я;

Опубликовано Івано-Франковская областная государственная администрация Среда, 15 апреля 2020 г.

На Прикарпатье 356 инфицированных, от COVID-19 умер сельский голова пригородного села Братковцы, где община приняла решение присоединиться к Ивано-Франковской ОТГ.

Количество заболевших коронавирусом в Украине выросло до 3764 больных, за сутки обнаружили 392 новых случая. 108 пациентов умерло, 143 пациента выздоровели.

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карантин Ивано-Франковск болезнь Прикарпатье
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