Прикарпатье: количество умерших от COVID-19 увеличилось до 9 человек
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на страницу Ивано-Франковской областной государственной администрации в Facebook.
Официально подтверждено в области 9 случаев смерти от коронавируса. Ожидают результаты анализа еще двух человек.
В настоящее время количество больных COVID-19 в области составляет 160 человек.
Среди больных два священники из Калуского района - отец и сын. Они находятся в городской больнице с заболеванием пневмонией. Експресс-тест показал отрицательный результат. Им проведут ПРЛ-тест для установления диагноза. Больше, чем две недели, богослужения священники не проводили, уточнила заместитель председателя ОГА Мария Савка.
Большинство больных в области - это люди старше 50 лет. Чаще они с сопутствующими патологиями - заболевания сердца, легких, сахарный диабет.
По состоянию на 7 апреля в области 21 медик с положительным результатом COVID-19. Состояние их легкой или средней тяжести, на аппарате ИВЛ никто из медиков не находится. Еще 25 медработников ожидают результатов ПРЛ-тестов.
Брифинг по поводу ситуации с коронавірусною инфекцией в области
Опубликовано Івано-Франковская областная государственная администрация Вторник, 7 апреля 2020 г.
Напомним, ВСУ сообщили о первой смерти от коронавируса. Умершая женщина была работницей ВС Украины одной из воинских частей Ивано-Франковской области. В Вооруженных Силах Украины зарегистрировано уже 4 случая заболевания COVID-19, из них 1 летальный. Еще 87 человек находятся в изоляции.
В Украине количество больных COVID-19 в разы занижена, считает мэр Ивано-Франковска. Статистика заболевания в Ивано-Франковской области неуклонно растет, но эти данные все равно не соответствуют действительности. Кроме того, больные по несколько дней ждут результатов.
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