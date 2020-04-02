У Черкасах священнослужитель з COVID-19 у важкому стані
Про це повідомляють RegioNews із посиланням на допис міського голови Анатолія Бондаренка на особистій Facebook-сторінці.
Найтяжчий хворий - це 48-річний сявщеннослужитель.
"Станом на сьогодні (2 квітня - ред.) в нашій інфекційній лікарні перебуває 13 пацієнтів із підтвердженим діагнозом COVID-19. Один із них, на жаль, у важкому стані. Ще 11 черкащан мають на сьогодні підозру на коронавірусну інфекцію”, - написав Бондаренко.
Додав, що із COVID-позитивними черкащанами подобово працюють по дві бригади із 5-ти медичних працівників.
Нагадаємо, що увечері 1 квітня стало відомо про 54 підтверджених випадки інфікування атиповою пневмонією в Черкаській області. 12 хворих - це мешканці обласного центру, 28 інфікованих із Кам'янки, 6 захворіли в Умані, 3 у місті Шпола. По одному COVID-позитивному містянину виявили в Городищі, Каневі, Смілі та Лисянці.
Як писали RegioNews раніше, у Черкаській області 31 березня стало відомо про інфікування коронавірусом медичного працівника та чоловіка з Канева. А у Золотоноші, аби змусити містян дотримуватися обсервації, викликали поліцію.
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