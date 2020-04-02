Коронавірус на Дніпропетровщині: виявили новий випадок

1 квітня стало відомо про інфікування COVID-19 мешканки Новомосковська Дніпропетровської області

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1 квітня стало відомо про інфікування COVID-19 мешканки Новомосковська Дніпропетровської області

Про це повідомляють RegioNews із посиланням на інформацію Дніпропетровської ОДА.

Також інфікування коронавірусом підтвердили у чоловіка крайньої пацієнтки з COVID-19.

Загалом на 2 квітня у Дніпропетровській області лабораторно підтвердили вже 10 випадків коронавірусу. Одужала 1 людина. Смертей від недуги не зафіксовано.

90 мешканців Дніпропетровщини вже перевірили на коронавірус. Результати виявилися негативними.

Загалом у місті з 16 березня до інфекційної лікарні № 21 потрапило 58 людей з підозрою на коронавірусну інфекцію. 1 квітня в обласному місті по медичну допомогу з ознаками гострих респіраторних вірусних інфекцій та грипу звернулося 353 особи, повідомила директор Дніпровського центру первинної медико-санітарної допомоги № 1 Надія Сальник.

Як повідомляли RegioNews раніше, очільник Дніпровської міської ради Борис Філатов заявив про те, що на території міських кладовищ вже викопали 600 могил для поховання загиблих від COVID-19.