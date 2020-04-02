12:33  02 квітня
В Україні на коронавірус захворіли 57 дітей
12:36  02 квітня
Коронавірус в Києві: зафіксована перша смерть і 161 випадок інфікування
12:18  02 квітня
Один за одним: гумдопомога з Китаю прилітатиме щодня 24/7
UA | RU
UA | RU
Олександра Василенко
журналіст
02 квітня 2020, 14:33 11

Коронавірус на Дніпропетровщині: виявили новий випадок

Читайте также
на русском языке
02 квітня 2020, 14:33 11
Читайте также на русском языке
1 квітня стало відомо про інфікування COVID-19 мешканки Новомосковська Дніпропетровської області
Фото: Pixabay
1 квітня стало відомо про інфікування COVID-19 мешканки Новомосковська Дніпропетровської області

Про це повідомляють RegioNews із посиланням на інформацію Дніпропетровської ОДА.

Також інфікування коронавірусом підтвердили у чоловіка крайньої пацієнтки з COVID-19.

Загалом на 2 квітня у Дніпропетровській області лабораторно підтвердили вже 10 випадків коронавірусу. Одужала 1 людина. Смертей від недуги не зафіксовано.

90 мешканців Дніпропетровщини вже перевірили на коронавірус. Результати виявилися негативними.

Загалом у місті з 16 березня до інфекційної лікарні № 21 потрапило 58 людей з підозрою на коронавірусну інфекцію. 1 квітня в обласному місті по медичну допомогу з ознаками гострих респіраторних вірусних інфекцій та грипу звернулося 353 особи, повідомила директор Дніпровського центру первинної медико-санітарної допомоги № 1 Надія Сальник.

Як повідомляли RegioNews раніше, очільник Дніпровської міської ради Борис Філатов заявив про те, що на території міських кладовищ вже викопали 600 могил для поховання загиблих від COVID-19.


коронавірус звіт Дніпро Дніпропетровська область
"Готуємось до найгіршого” - мер Дніпра вразив заявою про коронавірус
02 квітня 2020, 13:33
Коронавірус виявили в Збройних Силах України
02 квітня 2020, 10:41
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
02 квітня 2020, 09:08
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
02 квітня 2020, 09:08
Як протистоять коронавірусу в регіонах: хроніка (оновлюється)
31 березня 2020, 12:09
Заручники кордону та коронавірусу: як українські заробітчани добираються додому
26 березня 2020, 10:00
Дружина в.о. міністра енергетики працює на Ахметова і отримує більше мільйона гривень зарплати
27 березня 2020, 10:12
Мер Вінниці преміював себе і своїх заступників у розпалі "коронавірусного” збору коштів
27 березня 2020, 17:30
"Я просто продав стару Тойоту": в соцмережах висміяли брифінг Єрмака
31 березня 2020, 20:22
Останні Популярні
Олег Сєнцов
Ірина Бублик
Яніна Соколовська
Всі блоги »
Бізнес Харкова витрачає мільйони на допомогу медикам, а Кернес - на зоопарк
02 квітня 2020, 11:40
Коронабізнес, або Хто отримає медичний бюджет Рівненщини?
01 квітня 2020, 16:00
Всі публікації »
Україна на карантині, або Весна прийшла – сидимо вдома, – НеПогода
27 березня 2020, 19:28
Шукай Єрмака, або Як Зеленський тряхнув українських олігархів, – НеПогода
23 березня 2020, 23:32
Як Україна прожила перший тиждень на карантині, – НеПогода
20 березня 2020, 17:50
Всі відео »
Андрій Ставніцер
Куратор Одеської області по боротьбі з COVID-19
Райкович Андрій
Міський голова Кропивницького
Коваль Віталій
Голова Рівненської обласної державної адміністрації
Всі досьє »