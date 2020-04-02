Відкритий учора в Чернівцях перинатальний центр не здавали в експлуатацію
Про це начальник Інспекції державного архбудконтролю Чернівецької міської ради Сергій Пижівський повідомив у коментарі телеканалу ТВА, пише RegioNews.
"Прийняття в експлуатацію об’єктів закінченого будівництва здійснюється шляхом видачі відповідного сертифікату. Відповідно, датою прийняття в експлуатацію закінченого будівництва об’єктом є дата видачі такого сертифікату. На сьогодні Інспекцією архітектурно-будівельного контролю Чернівецької міської ради відповідний сертифікат не видавався. І тому, відповідно до частини 8 статті 39 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності", експлуатація об’єктів, які не введені в експлуатацію, забороняється", – повідомив Пижівський.
Нагадаємо, учора, 1 квітня у розпал коронавірусного карантину перинатальний центр офіційно відкрили голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук і усунутий від посади голова облради Іван Мунтян. Обидва чиновника були без масок і соціальної дистанції не дотримувалися.
Через карантин входити у приміщення центру не дозволили нікому, однак запевнили, що заклад готовий приймати перш за все лікарів для облаштування робочих місць, палат тощо.
Влада Буковини вирішила, що поки приміщення обласного перинатального центру стане резервною госпітальною базою, куди за необхідності, розміщуватимуть хворих на коронавірус буковинців.
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