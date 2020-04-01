Уряд схвали доплату в 1000 гривень для пенсіонерів

У середу, 1 квітня Кабмін схвалив ініціативи президента на захист пенсіонерів та інших вразливих верств населення у зв'язку із світовою кризою та пандемією коронавірусу

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У середу, 1 квітня Кабмін схвалив ініціативи президента на захист пенсіонерів та інших вразливих верств населення у зв'язку із світовою кризою та пандемією коронавірусу

Про це стало відомо із онлайн-трансляції засідання Кабінету Міністрів, передає RegioNews. Повідомляється, що пенсіонери, розмір пенсії яких не перевищує 5 тисяч грн, отримають одноразову допомогу у сумі 1 тисяча грн. Також пенсіонери, старші 80 років, і розмір пенсії яких менший 9 205 грн, отримають щомісячну виплату в розмірі до 500 грн. Також Уряд розробив порядок виплати разової допомоги для пенсіонерів і схвалив індексацію пенсій з травня на 11%. Зазначається, що середній розмір підвищення становитиме 260 грн. Як повідомив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, з наступного тижня Уряд очікує на підтримку бюджету Верховною Радою, щоб розпочати виплату разової допомоги вже у квітні. Нагадаємо, 26 березня Кабмін України запропонував Верховній Раді скоротити державний бюджет. 18 березня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Кабмін буде готуватися до економічної кризи в Україні, який стане наслідком світової кризи через епідемію коронавирусу. Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Ігор Петрашко заявляв, що основні наслідки впливу коронавірусу на економіку будуть помітні через 3 - 6 місяців.

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