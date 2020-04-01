У Полтавській області коронавірусом заразилася однорічна дитина
Про це повідомляють RegioNews із посиланням на Полтавську ОДА.
1 квітня у Полтавській області відомо про 13 підозр на коронавірус. У трьох пацієнтів діагноз "атипова пневмонія” підтвердив ПЛР-тест. Експрес-тест показав наявність COVID-19 в організмі однорічної дитини.
"Щодо підозр, їх у нас 13. І в тому числі дитина, якій один рік і два місяці. У цієї дитини попередньо був позитивний експрес-тест. Наразі чекаємо результатів ПЛР-досліджень. До цього треба відноситися дуже серйозно, адже йдеться не лише про Полтаву та Кременчук. Ці випадки з області”, – сказав голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов.
Також у Полтавській області вдалося встановити "нульового” носія коронавірусу, тобто, людину, яка першою занесла інфекцію в регіон. Це молода жінка, яка нещодавно повернулася із Польщі. На самопочуття не скаржилася, але перебувала на самоізоляцію у зв'язку з інфікуванням матері. ПЛР-тест на коронавірус виявився позитивним.
"Саме доньку можна вважати "нульовим пацієнтом" на Полтавщині. Наразі вона перебуває на самоізоляції”, - розповів Олег Синєгубов.
Матір інфікованої жінки з Кременчука стала другою пацієнткою, у якої діагностували "китайський” вірус. Міський голова Віктор Малецький на особистій Facebook-сторінці повідомив, що жінці 69 років і вона знаходиться в окремому боксі в інфекційній лікарні Кременчука. Її стан задовільний, необхідності у кисневій терапії немає.
Перший відомий випадок інфікування COVID-19 теж підтвердили у Кременчуці. Тоді мова йшла про 75-річну жінку, яку госпіталізували з попереднім діагнозом "пневмонія”. За межі країни вона не виїжджала.
Як інформували RegioNews раніше, за даними ЦГЗ, станом на 10:00 1 квітня в Україні 669 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 17 летальних, 10 пацієнтів одужало.
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