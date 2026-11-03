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Пошкодження енергетичної інфраструктури через обстріли спричинили масштабні знеструмлення у Вінницькій області

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Вінницьку облраду.

Без електропостачання через пошкодження енергетичних об'єктів і ліній електропередач залишилася більша частина населених пунктів регіону.

В області введені графіки погодинних відключень електроенергії.

Нагадаємо, вночі 3 листопада росіяни вдарили по медичному закладу в Харкові. Постраждали 62 людини, із медзакладу евакуюють 226 пацієнтів до інших лікарень.