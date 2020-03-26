Колишній перший віце-мер Одеси Ворохаєв став радником губернатора

Колишній перший віце-мер Одеси, найближчий соратник Едуарда Гурвіца Анатолій Ворохаєв став радником губернатора області Максима Куцого і членом антикризового штабу при облдержадміністрації

Фото: Думская

Колишній перший віце-мер Одеси, найближчий соратник Едуарда Гурвіца Анатолій Ворохаєв став радником губернатора області Максима Куцого і членом антикризового штабу при облдержадміністрації

Про це повідомив бізнесмен Андрій Ставніцер, який теж бере участь у роботі штабу, передає RegioNews з посиланням на Думскую.

"В ОДА представили нового учасника команди – Анатолія Ворохаєва. Вдячний Максиму Куцому за це рішення, поважаю Анатолія за великий досвід і міцні нерви", — заявив підприємець.

Довідка: Анатолій Ворохаєв народився в 1955 році в Одесі. Закінчив школу №113 і педагогічний інститут імені Ушинського, вчитель математики. Викладав математику в школах №50 і 36, був директором школи №36 та школи-інтернату №5. У 1989-1990 роках — заступник завідувача райвно Центрального району Одеси, в 1990-1991 роках — заступник завідувача міськвно. У 2006-2015 рр.. — депутат Одеської обласної ради п'ятого і шостого скликань. У 2005-2010 роках — перший віце-мер Одеси.

Раніше бізнесмен Андрій Ставніцер, "куратов" в Одеській області на час пандемії коронавіруса, заявив, що готовність до боротьби - нульова.

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Нагадаємо, 16 березня президент України Володимир Зеленський зустрівся з власниками і топ-менеджерами найбільших українських компаній та бізнес-груп.

Варто зазначити, що на Одещині стан 4 пацієнтів із коронавірусною інфекцією — задовільний.