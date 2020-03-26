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26 березня 2020, 17:52 10

У Китаї знайшли пацієнта, що першим захворів коронавірусом

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26 березня 2020, 17:52 10
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Першою особою, яка захворіла коронавірусом у китайському місті Ухань, була жінка, що торгувала креветками на місцевому ринку морепродуктів
Фото: dailymail
Першою особою, яка захворіла коронавірусом у китайському місті Ухань, була жінка, що торгувала креветками на місцевому ринку морепродуктів

Про це повідомляє "Daily Mail", передає RegioNews.

"Перша особа, що здала позитивний тест на новий коронавірус в Ухані, була жінка, яка продавала креветки на ринку", - повідомляє видання.

Daily Mail пише, що мова іде про 57-річну жінку на ім'я Вей Гуйсян. Вона жила в орендованій квартирі менше ніж за 500 метрів від ринку.

11 грудня у неї розвинулася температура. Думаючи, що це сезонний грип, жінка пішла до невеликої та багатолюдної клініки.

"Лікар не міг зрозуміти, що зі мною не так, і дав мені таблетки", - цитує видання слова жінки.

Вона приймала ліки, але не відчувала себе краще. 16 грудня Вей Гуйсян направилася до однієї з найбільших лікарень міста Ухань для належної перевірки.

Там лікар описав її хворобу як "нещадну" і сказав їй, що кілька інших людей з Уханю вже приїхали з подібними симптомами.

За даними Комісії з охорони здоров’я міста Ухань, пані Вей була однією з перших пацієнтів із діагнозом "COVID-19".

Тим не менш, особа найпершого хворого COVID-19, також відомого як "нульовий пацієнт", досі залишається загадкою.

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Нагадаємо, Кабінет міністрів України продовжив карантин в Україні і запровадив по всій території нашої держави надзвичайну ситуацію.

Також повідомлялось, що експерти проаналізували публічні заяви Володимира Зеленського, озвучені ним в березні минулого року під час виборчої кампанії.


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