Прикарпатье: COVID-19 обнаружили у священника и полицейского

В Ивано-Франковской области 16 случаев заболевания коронавирусом, больные госпитализированы в Косовскую, Надворнянскую районные и Ивано-Франковскую областную клиническую больницу

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В Ивано-Франковской области 16 случаев заболевания коронавирусом, больные госпитализированы в Косовскую, Надворнянскую районные и Ивано-Франковскую областную клиническую больницу

Об этом RegioNews информирует со ссылкой на Ивано-Франковскую областную государственную администрацию.

На территории области 16 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом, за прошедшие сутки подтвердили 11 результатов, рассказал на брифинге главный санитарный врач Ивано-Франковской области Руслан Савчук.

Контактных лиц сейчас 84, они на самоизоляции, за ними проводится медицинское наблюдение.

СОVID-19 подтвердили в одного полицейского. Он находится в областной клинической инфекционной больнице, состояние его средней степени тяжести. В помещениях, где он находился, проводится дезинфекция. В другой полицейской, которая была с ним в одной группе, коронавирус не подтвердился. Из соображений безопасности она находится в самоизоляции.

Коронавирус подтвердили в священника из Надвирнянского района. Он находится в инфекционном отделении районной больницы в состоянии средней степени тяжести.

Двое медработников областной клинической больницы, которые находились в контакте с больными, в состоянии средней степени тяжести.

65-летняя жительница пригородного села Чукалевка, которая умерла 23 марта, заболела 17 марта. У женщины повысилась температура, появился кашель. Она принимала антибиотики и противовирусные препараты.

20 марта ее дочь вызвала скорую, женщину осмотрели медики, но от госпитализации она отказалась. Состояние ее ухудшилось, наблюдались сильный кашель. Все это время женщина лечилась сама. 22 марта больную госпитализировали в областную клиническую инфекционную больницу.

Женщина сутки находилась под аппаратом ИВЛ, после чего умерла. Вместе со своим мужем она занимались частным предпринимательством. Трое работников их предприятия в самоизоляции, в течение 14 дней в контакте с другими людьми они не находились, за границу не выезжали.

Еще один летальный случай произошел на Прикарпатье 24 марта. Результаты теста 60-летней жительницы Надворной ожидают сегодня.

Она заболела 12 марта, за медицинской помощью не обращалась. 16 марта у нее развился сухой кашель, поднялась температура до 38,2-38,5 градусов. Больная обратилась в инфекционное отделение Надвирнянской ЦРБ, госпитализирована с диагнозом грипп, пневмония. С 19 марта женщина находилась под аппаратом ИВЛ. За границей она не находилась. Ее муж в областной клинической больнице в изоляции.

Напомним, в Ивано-Франковске умерла женщина, инфицированная коронавирусом COVID-19. Это первый случай заболевания на территории области.

Муж умершей в Ивано-Франковске от коронавируса женщины вернулся из Чехии. Всех, кто вернулся из-за границы, просят самоизолироваться и не подвергать опасности других.

Изолировали мужа, сына и медиков, которые контактировали с умершим от коронавирус. Муж умершей в изолированном боксе. Ее сын находится в самоизоляции, как и медицинские работники поликлиники и члены их семей.

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