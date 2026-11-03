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03 листопада 2026, 07:39

США анонсували переговори України та Росії в Абу-Дабі

03 листопада 2026, 07:39
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Фото: Reuters
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Спеціальний представник президента США Стів Віткофф анонсував проведення 10-11 листопада переговорів між Україною та Росією на робочому рівні

Про це він написав у соцмережі X, передає RegioNews.

Зустріч має відбутися в столиці Об'єднаних Арабських Еміратів – Абу-Дабі. Сполучені Штати виступлять посередником у перемовинах.

За словами Віткоффа, основними темами переговорів стануть післявоєнні домовленості щодо безпеки, деескалація, гуманітарні питання та подальші кроки на шляху до мирного врегулювання.

"10-11 листопада в Абу-Дабі Сполучені Штати виступлять посередником у переговорах на робочому рівні між Україною та Росією, сприяючи реалізації місії президента Трампа – закінчити війну", – написав спецпредставник США.

Віткофф також повідомив, що цього тижня у Брюсселі американські представники проведуть зустрічі з представниками Франції, Німеччини, Великої Британії, Європейського Союзу та НАТО.

Сторони планують обговорити гарантії безпеки для України, майбутню архітектуру безпеки Європи та економічні можливості для підтримки відбудови України.

"Ми сподіваємося розвинути прогрес, досягнутий у Києві, Осло та Санкт-Петербурзі, на шляху до всеосяжної та довготривалої мирної угоди, яка забезпечить тривалу безпеку для майбутніх поколінь", – зазначив Віткофф.

Раніше повідомлялося, що Україна, США та Росія домовилися провести тристоронню зустріч на рівні переговорних команд у першій половині листопада.

Як відомо, Володимир Зеленський також заявив про готовність провести тристоронню зустріч із президентом США Дональдом Трампом та правителем РФ Володимиром Путіним у Туреччині.

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