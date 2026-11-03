Удар по Дніпру: п'ятеро людей у лікарні, двоє з них – у тяжкому стані
Унаслідок ранкової російської атаки на Дніпро дістали поранення п'ятеро людей
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.
Усіх поранених госпіталізували. У тяжкому стані перебувають двоє чоловіків віком 80 та 81 рік.
Нагадаємо, російські війська знову вдарили по Дніпру вдосвіта 3 листопада. Внаслідок атаки пошкоджені будинки.
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