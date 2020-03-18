У Тернопільській та Івано-Франківській областях збирають кошти на апарати для вентиляції легень

Жителі самостійно збирають кошти, щоб забезпечити медтехнікою лікарні в районах

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Жителі самостійно збирають кошти, щоб забезпечити медтехнікою лікарні в районах

У місті Ланівці Тернопільської області місцеві жителі виступили з ініціативою зібрати гроші та придбати на потреби районної лікарні апарат штучної вентиляції легень, повідомляє RegioNews.

"Шановні друзі. Давайте організуємо збір коштів на закупівлю апарату штучної вентиляції легень для Лановецької центральної районної лікарні", - запропонувала місцева жителька Тетяна Теслюк.

Аналогічну ініціативу розпочала в Івано-Франківській області підприємець Наталія Кульчицька.

"Дорогі земляки. Прикра ситуація сталася в світі і в нашій країні. Давайте об’єднаємось, як ми вміємо це робити, і коштами допоможемо придбати для Яремчанської лікарні апарат для дихання. Наш регіон не бідний, ми можемо це зробити для свого життя та наших земляків", - пише жінка.

Користувачі повідомляють, що в Яремчанській міській лікарні є тільки 2 апарати для вентиляції. Якісний апарат коштує 520 тис гривень. Його необхідно придбати у найкоротші терміни. Для збору коштів створили і окрему сторінку.

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