В Тернопольской и Ивано-Франковской областях собирают средства на аппараты для вентиляции легких
В городе Лановцы Тернопольской области местные жители выступили с инициативой собрать деньги и купить для районной больницы аппарат искусственной вентиляции легких, сообщает RegioNews.
"Уважаемые друзья. Давайте организуем сбор средств на закупку аппарата искусственной вентиляции легких для Лановецкой центральной районной больницы", - предложила местная жительница Татьяна Теслюк.
Аналогичную инициативу начала в Ивано-Франковской области предприниматель Наталья Кульчицкая.
"Дорогие земляки. Досадная ситуация произошла в мире и в нашей стране. Давайте объединимся, как мы умеем это делать, и средствами поможем купить для Яремчанской больницы аппарат для дыхания. Наш регион не бедный, мы можем это сделать для своей жизни и наших земляков", - пишет женщина.
Пользователи сообщают, что в Яремчанской городской больницы есть только 2 аппарата для вентиляции. Качественный аппарат стоит 520 тыс гривен. Его необходимо приобрести в кратчайшие сроки. Для сбора средств создали и отдельную страницу.
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