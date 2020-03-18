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18 марта 2020, 10:53 4

В Тернопольской и Ивано-Франковской областях собирают средства на аппараты для вентиляции легких

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18 марта 2020, 10:53 4
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Жители самостоятельно собирают средства, чтобы обеспечить медтехникой больницы в районах
Фото иллюстративное
Жители самостоятельно собирают средства, чтобы обеспечить медтехникой больницы в районах

В городе Лановцы Тернопольской области местные жители выступили с инициативой собрать деньги и купить для районной больницы аппарат искусственной вентиляции легких, сообщает RegioNews.

"Уважаемые друзья. Давайте организуем сбор средств на закупку аппарата искусственной вентиляции легких для Лановецкой центральной районной больницы", - предложила местная жительница Татьяна Теслюк.

Аналогичную инициативу начала в Ивано-Франковской области предприниматель Наталья Кульчицкая.

"Дорогие земляки. Досадная ситуация произошла в мире и в нашей стране. Давайте объединимся, как мы умеем это делать, и средствами поможем купить для Яремчанской больницы аппарат для дыхания. Наш регион не бедный, мы можем это сделать для своей жизни и наших земляков", - пишет женщина.

Пользователи сообщают, что в Яремчанской городской больницы есть только 2 аппарата для вентиляции. Качественный аппарат стоит 520 тыс гривен. Его необходимо приобрести в кратчайшие сроки. Для сбора средств создали и отдельную страницу.

Напомним,во Львове, Ивано-Франковске и Тернополе ищут волонтеров для борьбы с коронавирусом. Во Львове и Тернополе ищут медиков-добровольцев, в Ивано-Франковске волонтеров для помощи одиноким.

В Ивано-Франковске несмотря на запрет работают некоторые непродовольственные магазины. За нарушение правил карантина предусмотрена административная и уголовная ответственность.

В Ивано-Франковске общественный транспорт с 19 марта ездить не будет. Перевозки уменьшено на 40%, а с четверга полностью отменяется сообщения в самом Ивано-Франковске, между городами и областями.

Тернополь запретил ввоз товаров из Черновицкой и Житомирской областей. С 17 марта в Тернополе вводят ограничения на работу заведений общественного питания, массовых мероприятий с участием 10 человек и больше и тому подобное.


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