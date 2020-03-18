Коронавірус у Чернівцях: хворі діти та їх матері почуваються добре

У трьох дітей дітей та їхніх матерів хвороба протікає у нескладній формі

У трьох дітей дітей та їхніх матерів хвороба протікає у нескладній формі

Про це пише RegioNews з посиланням на Чернівецьку ОДА

Хворі на коронавірус троє буковинських дітей віком 10 років, одни рік і десять місяців та шість місяців, а також їх матері, результати яких підтвердили 17 березня, почувають себе добре та не мають лихоманки і підвищеної температури тіла. Про це повідомила заступниця голови Чернівецької ОДА Наталія Гусак.

"Діти і їх матері, в яких підтвердили коронавірус, наразі почувають себе добре. Температури і лихоманки не мають, пневмонії також. Форма захворювання нескладна", - сказала Гусак.

Вона додала, що із 10 випадків захворювання на коронавірус на Буковині 7 - це контактні особи від людей, в яких виявили цю хворобу раніше.

Нагадаємо, за результатами дослідження вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров’я України отримано 14 позитивних результатів на COVID-19: Чернівецька (10), Житомирська (1), Київська (1) області та м. Київ (2).

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