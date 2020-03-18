У Чернівцях повністю зупинили громадський транспорт та розпочали хімобробку вулиць
Про це міський голова Олексій Каспрук заявив у прямому ефірі на своїй Facebook-сторінці, пише RegioNews.
Він сказав, що прийняття цього рішення було для нього нелегким, але посадовець вважає, що іншого способу, ніж зупинка транспорту, для того, щоб обмежити контакти між людьми у Чернівцях, не існує.
"Після того, як ми отримали інформацію з Києва про нові випадки зараження коронавірусом, я прийняв рішення про призупинення роботи громадського транспорту в Чернівцях. Прошу це всіх врахувати. Ні тролейбуси, ні маршрутні автобуси на маршрути не вийдуть", – сказав міський голова
Також мер повідомив, що центральні вулиці міста сьогодні оброблятимуть хімічними й дезінфекційними засобами для боротьби із поширенням коронавірусної інфекції.
Нагадаємо, за результатами дослідження вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров’я України отримано 14 позитивних результатів на COVID-19: Чернівецька (10), Житомирська (1), Київська (1) області та м. Київ (2).
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