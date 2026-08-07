Співачка Клавдія Петрівна відверто розповіла, скільки витрачає у Києві

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Співачка Клавдія Петрівна розповіла, скільки грошей їй потрібно для комфортного життя в столиці. Виявилось, чимало коштів артистка витрачає на свою творчість

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

Співачка жартує, що в столиці для комфортного життя потрібно щонайменше 15 тисяч доларів. Проте вона зізналась, що вона витрачає приблизно 2 тисячі доларів. За словами Клавдії Петрівни, вона живе в орендованій квартирі, відповідно - чимало коштів йде на оплату житла.

"Приблизно 1,5-2 тисяч доларів витрачаю. Це оренда, це таксі, це продукти. Все стандартно", - говорить артистка.

Що стосується творчості, то на це йде дуже багато грошей. Артистка говорить про мільйони гривень.

"Це мільйони гривень. Багато, тому що дорого. Оренда майданчика дорога, персонал, балет, музиканти, костюм мій. Це все коштує багато грошей", - каже Клавдія Петрівна.

Нагадаємо, раніше зірка 13 сезону МастерШеф, блогер Дмитро Чикало розповів про свої доходи. Він пояснив, скільки грошей у нього йде на продукти.