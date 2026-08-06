11:17  07 серпня
У морі в Коблевому вибухнула міна: один чоловік загинув, дві жінки поранені
08:26  07 серпня
Вистрибнула з сьомого поверху: в Одесі загинула 12-річна дівчинка, яка приїхала на відпочинок
07:36  07 серпня
Під час жнив у полі на Рівненщині спалахнув комбайн
UA | RU
UA | RU
06 серпня 2026, 22:52

Безпека, укриття та соціальні виплати: Кабмін готує школи до 1 вересня

06 серпня 2026, 22:52
Читайте также на русском языке
Фото: Сергій Корецький/телеграм
Читайте также
на русском языке

Прем’єр-міністр Сергій Корецький заявив, що до 1 вересня всі навчальні заклади України мають бути повністю готові до початку нового навчального року

Про це він повідомив у телеграм, передає RegioNews.

Питання підготовки обговорили на засіданні уряду, де Міністерство освіти і науки представило доповідь про поточний стан готовності системи освіти.

За словами глави уряду, головним пріоритетом залишається безпека учнів і педагогів.

"Пріоритет №1 — безпека учнів і педагогів: продовжуємо будівництво укриттів та забезпечення громад шкільними автобусами", — наголосив Корецький.

Він також повідомив, що, незважаючи на російські атаки на друкарні та складські приміщення, школярі всіх класів повинні отримати підручники в повному обсязі.

Крім того, уряд підтвердив низку соціальних рішень, які набудуть чинності з 1 вересня:

  • на 20% підвищиться заробітна плата педагогів;

  • студентські стипендії зростуть удвічі;

  • понад 3 мільйони школярів отримуватимуть безоплатне харчування.

Прем’єр підкреслив, що всі проблемні питання, які ще залишаються невирішеними, мають бути остаточно врегульовані до початку навчального року.

"Усі питання, які ще потребують доопрацювання, мають бути остаточно вирішені до початку навчального року", — зазначив Сергій Корецький.

Нагадаємо, що у Чехії затримали депутата з Прикарпаття. Виявилось, що він привласнив гроші, які виділялись на зарплати вчителів.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Кабмін прем'єр соціальні виплати навчальний процес
06 серпня 2026
Зерно під блокадою: як українські фермери повторюють уроки 4-річної давнини
Ціни обвалилися, коли стало зрозуміло, що Росія заблокувала порти
02 серпня 2026
Мобілізація, каліцтва, ПТСР: створювати сім'ї в Україні стало складніше
Нестабільність і криза в Україні не сприяють створенню міцної сім'ї та бажанню народити дитину. Про це свідчить велика кількість розлучень та зниження шлюбів. Інша проблема – скорочення кількості чоло...
01 серпня 2026
Прифронтові жнива: знищений врожай, скалічені життя і збитки для бізнесу
Чуйка, бронежилет і шолом. Нині це звичайні атрибути фермера на Херсонщині. У деяких районах спокійніше, та чим ближчий Дніпро, який розділяє звільнену праву і окуповану ліву частину області, тим біль...
31 липня 2026
Кінець тіньової вертикалі: справа Арахамії руйнує керованість парламенту та ставить Банкову перед вибором
Слідчі дії щодо найближчого оточення Давида Арахамії свідчать про те, що Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) впритул наблизилися до процесуального...
На Київщині чоловік загинув у вогні
07 серпня 2026, 16:30
Цинічний удар по рятувальниках у Запорізькому районі: двоє бійців ДСНС дістали поранення
07 серпня 2026, 16:27
Ворожі обстріли на Запоріжжі: понад 5 тисяч споживачів залишилися без світла
07 серпня 2026, 15:59
Унікальна спецоперація ДСНС у Запоріжжі: сапери знищили півторатонну російську авіабомбу ФАБ-500
07 серпня 2026, 15:47
Вибух гранати на Рівненщині: тяжко травмоно студентів, підозру отримав господар оселі
07 серпня 2026, 15:31
У Кривому Розі чоловік влаштував стрілянину в центрі міста: є поранений
07 серпня 2026, 15:15
У Харкові зіткнулися автобус і два авто: дев'ятеро людей травмовані
07 серпня 2026, 14:55
Росіяни вдарили по Ізюму з РСЗВ: загинули двоє людей, ще четверо постраждали
07 серпня 2026, 14:29
У Києві для лікарні закупили УЗД з переплатою на майже 6 мільйонів
07 серпня 2026, 13:55
Погрожував гранатою і ножем: на Буковині затримали чоловіка, який вимагав у фермера $50 тисяч
07 серпня 2026, 13:52
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Зерно під блокадою: як українські фермери повторюють уроки 4-річної давнини
Мобілізація, каліцтва, ПТСР: створювати сім'ї в Україні стало складніше
Всі публікації »
Віктор Андрусів
Сергій Фурса
Валерій Пекар
Всі блоги »