Безпека, укриття та соціальні виплати: Кабмін готує школи до 1 вересня

Фото: Сергій Корецький/телеграм

Прем’єр-міністр Сергій Корецький заявив, що до 1 вересня всі навчальні заклади України мають бути повністю готові до початку нового навчального року

Про це він повідомив у телеграм, передає RegioNews .

Питання підготовки обговорили на засіданні уряду, де Міністерство освіти і науки представило доповідь про поточний стан готовності системи освіти.

За словами глави уряду, головним пріоритетом залишається безпека учнів і педагогів.

"Пріоритет №1 — безпека учнів і педагогів: продовжуємо будівництво укриттів та забезпечення громад шкільними автобусами", — наголосив Корецький.

Він також повідомив, що, незважаючи на російські атаки на друкарні та складські приміщення, школярі всіх класів повинні отримати підручники в повному обсязі.

Крім того, уряд підтвердив низку соціальних рішень, які набудуть чинності з 1 вересня:

на 20% підвищиться заробітна плата педагогів;

студентські стипендії зростуть удвічі;

понад 3 мільйони школярів отримуватимуть безоплатне харчування.

Прем’єр підкреслив, що всі проблемні питання, які ще залишаються невирішеними, мають бути остаточно врегульовані до початку навчального року.

"Усі питання, які ще потребують доопрацювання, мають бути остаточно вирішені до початку навчального року", — зазначив Сергій Корецький.

Нагадаємо, що у Чехії затримали депутата з Прикарпаття. Виявилось, що він привласнив гроші, які виділялись на зарплати вчителів.