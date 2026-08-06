Аварія на електромережі через спеку: частина Львова залишилася без світла

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У Львові через спеку виникла аварія на електромережі, частина міста залишилася без електрики

Про це повідомила Львівська міська рада, передає RegioNews .

"Через аварійне відключення в мережі 110 кВ, спричинене спекою, частково знеструмлені споживачі в центральній частині міста, Франківському районі та мікрорайоні Новий Львів”, - йдеться в дописі.

Зазначається, що аварійні бригади "Львівобленерго" працюють на місці. Також можливі перебої в русі електротранспорту.

За попередньою інформацією, електропостачання мають відновити орієнтовно протягом години.

Нагадаємо, що внаслідок бойових дій та обстрілів енергооб'єктів без електропостачання тимчасово залишається частина споживачів у Донецькій, Миколаївській, Сумській, Харківській, Київській та Чернігівській областях.