У Харкові військові ТЦК розпилили сльозогінний газ в очі 60-річному чоловіку

Фото: Нацполіція

Про це повідомляє поліція Харківської області, передає RegioNews.

Як розповіли правоохоронці, інцидент стався 3 серпня під час перевірки військово-облікових документів у перехожих. У процес втрутився чоловік, який проїжджав повз. Він почав нецензурно звертатись до військових ТЦК. У результаті все переросло в конфлікт.

60-річний чоловік розповів, що до нього було застосовано газовий балончик. Медики попередньо діагностували в нього хімічний опік рогівки обох очей. Від госпіталізації він відмовився.

"Наразі правоохоронці встановлюють усіх учасників події, перевіряють правомірність їхніх дій та з’ясовують усі обставини інциденту. Досудове розслідування триває", - кажуть в поліції.

Нагадаємо, раніше у соцмережах поширили відео з Одеси, де чоловіки у формі напали на 19-річного хлопця. На кадрах видно, як вони били його ногами та силою витягали з таксі.