Не витримали вибухи: на Київщині через російську атаку загинули собаки з притулку

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Під час обстрілів Київщини загинули дві собаки. Це сталось через те, що тварин надто сильно налякали вибухи

Про це повідомляє "Київ Times", передає RegioNews.

За словами засновниці притулку Анастасії Тихої, дві собаки з притулку в Ірпені вчора загинули через атаку РФ. Тварини не витримали гучних вибухів.

Це ротвейлер на прізвисько дідусь Бублик та 17-річну собаку Машу. Раніше цих тварин евакуювали з Дружківки та Слов'янська.

Слід зазначити, що, за даними зоозахисних організацій, в Україні під час повномасштабної війни загинуло понад 6 мільйонів свійських та диких тварин, серед яких десятки тисяч домашніх улюбленців. Зокрема, в перші місяці повномасштабної війни в одному лише притулку в Бородянці загинуло близько 300 собак.