План дій у часи зневіри: від власної безпеки до підтримки армії та бізнесу
Ворог прагне нашого морального виснаження
Ворог прагне нашого морального виснаження
Тому що нашого фізичного виснаження він не здатен досягти, так само як і прориву фронту. Це його остання надія.
Він прагне довести нас до такого стану, коли значна частина людей скаже: краще жахливий кінець, ніж безкінечний жах. Давайте вже підпишемо що завгодно, аби воно припинилося.
Розумом всі усвідомлюють, що це буде не кінець, а новий початок. Але ворог прагне довести нас до стану морального виснаження, коли розум мовчить, а душа його навіть не питає.
Тут мушу вам сказати кілька неприємних речей.
- Немає ніякого способу захистити українські міста від балістичних атак. Просто фізично у світі немає такого способу. Світ не виробляє протиракети у такій кількості, як росія виробляє ракети, і це не можна змінити швидко. Це математика, її не обманеш.
- Держава про нас не подбає. Вона просто не пристосована до того, тож не питайте, чому не побудовані укриття тощо. Часом здається, що на печерських пагорбах переймаються лише двома речами: як врятувати від правосуддя своїх "міндічей" і як не допустити, щоб у когось виріс вищий політичний рейтинг. Хоча цей рейтинг знадобиться лише на виборах, а до них ще треба дожити. Облиште марні сподівання на державу. І не забудьте оце сьогоднішнє відчуття безпорадності й відсутності дорослого в хаті, коли підете на післявоєнні вибори.
- Ми можемо подбати про себе лише самі, і ще одне про одного. Як це було на початку 2022, складіть собі план, як подбати про себе і про своїх. Не думайте, що нічого не можна зробити. Війна – це гра в карти зі смертю, і завжди можна трохи краще зіграти тими картами, які тобі випали. В мережі повно порад, які можуть зберегти конкретно ваше життя й життя ваших близьких.
- Подумайте, про кого ви можете подбати. Завжди є ті, кому важче. Коли ми дбаємо про них, нам самим стає легше. Думаймо про інших, поважаймо їх та їхні зусилля, дякуймо щодня.
- Коли в час Другої світової формувалася УПА, то заклики лідерів руху на початках призвели до появи лише невеликої когорти добровольців. Масово люди пішли в армію лише тоді, коли зрозуміли, що вижити зі зброєю в руках надійніше, ніж без зброї. Що я хочу сказати: якщо ви думали, що триматися осторонь від війни гарантує вам життя, то тепер це не так. Ставайте до лав якщо не Сил оборони, то принаймні волонтерських рухів – там руки і голови дуже потрібні.
- Бізнес та аналітичні центри мають спільно натиснути на уряд, щоб він швидко вдався до антикризових заходів. На початку 2022 це вдалося, і тоді спільними зусиллями економіку врятували від падіння у прірву. А потім все повернулося на свої кола й навіть стало гірше. Нині ситуація така сама: економіка може померти від шоку. Рішення є, вони добре відомі. Наведу просто як приклад зміну порядку введення в експлуатацію об'єктів розподіленої генерації. Не буду тут виписувати десятки рішень, бо це не формат Фейсбуку. Головне – зупинити шок.
- Будь ласка, купуйте українське. Допоможіть встояти малим місцевим виробникам, ветеранським бізнесам, незалежним медіа, культурі, книговидавцям.
- Щодня вичищайте мозок від трухи, яку туди насипають росіяни.
- Ворог хоче, щоб ми впали у відчай та опустили руки. Ворог не заслужив такого подарунку. Не впадайте у відчай, не опускайте руки.
- І головне. Будьте частиною рішення, а не проблеми. Навіть невелика частинка рішення – це значить, що ви на правильному боці. Якщо ти не частина рішення, ти частина проблеми. Тримайтеся й допомагайте триматися іншим.
Виживемо, вистоїмо, переможемо.
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