"Навіть нормально йти не могла": співачка Надя Дорофєєва зізналась про серйозну травму

Фото з відкритих джерел

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

Нещодавно Надя Дорофєєва презентувала кліп, який насправді міг би не статись взагалі. Проте проєкт відклався через травму артистки.

"Цей кліп міг би і не відбутися. В липні я відчула, що нарешті прийшла до тями. Останні пів року для мене стали дуже важкими по здоров'ю, і довелося зупинити чи перенести все, що я планувала. Тому і новий реліз 747, перший український з початку року, виходить тільки зараз. І він для мене є дуже очікуваним і важливим", - каже співачка.

Виявилось, що стара травма коліна нагадала про себе. Співачці доводилось постійно робити болісні ін'єкції. Через це зйомки кліпа перетворились на тортури, бо вона позувала на підборах, хоча ледве пересувалась у той момент.

"Танців у відео не так багато, але всі образи, а їх було сім, на височених підборах. На них треба було і рухатися, і танцювати, і кудись забиратися, а я в той момент навіть нормально йти не могла", - каже Надя Дорофєєва.

Зараз вона продовжує лікування та готується до реабілітації. Тому поки що на концертах вона максимально обмежує навантаження на ноги.

Нагадаємо, раніше акторка Антоніна Хижняк потрапила до лікарні. Вона розповіла, у якому вона зараз стані.