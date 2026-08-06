Від однотипних відео до реальних рішень: Україні потрібна нова комунікація влади
Про форму: пусті однотипні відосики вже відверто набридли.
Звіти про конференції, зустрічі, наради вже дратують.
Обіцянки, що не здійснюються – підривають довіру.
Про сутність: треба не публічні зведення, скільки балістичних ракет прилетіло. І так чуємо. Потрібні максимальні непублічні зусилля, щоб була можливість знищувати ракетні спроможності ворога.
Не треба лякати голодом і відсутністю продуктів на зиму. Можуть бути тимчасові проблеми з логістикою, але цього – не повинно бути.
Не треба розповідей, що більше трьох днів без каналізації в великому місті не протримаєшся – потрібні рішення, щоб такого не сталося!
Не треба лякати про отруйну дію після витоку аміаку. Потрібно оперативно інформувати, як реагувати на небезпечне забруднення повітря, в якому напрямі дме.
Потрібно не закликати виїхати взимку з Києва (хто хотів та міг виїхати – вже давно мають таку можливість, включно із закордоном), а розуміти, що люди, в більшості своїй просто не мають ресурсів (грошей, авто, "запасних аеродромів") для того, щоб виїхати. І так, можливо, треба бути готовим до часткової евакуації (принаймні дітей, хворих, старших людей, інших незахищених верств суспільства).
Не треба перекладати відповідальність на громадян! За все відповідає влада і ті, хто пішов на посади в такі важкі часи.
Справляєшся, даєш реальний результат – щиро побажаємо успіху.
Даєш лише щоденні наради, порожню інформацію, ще й рясно пересипану відвертою брехнею, про "величезні успіхи" – йди геть з посади!
Країна зростаючої брехні має повернутися до реальності!
Створений інформаційними негідниками, фейкометами, безвідповідальними ботами паралельний світ має загнутися або бути зруйнований!
Реальність неодмінно внесе свої корективи.