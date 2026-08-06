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Валерій Чалий Дипломат, колишній посол України у США info@regionews.ua
06 серпня 2026, 10:10

Від однотипних відео до реальних рішень: Україні потрібна нова комунікація влади

06 серпня 2026, 10:10
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Стосовно комунікацій влади з громадянами
Стосовно комунікацій влади з громадянами
Фото: kartonky.propellercrew.com
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Про форму: пусті однотипні відосики вже відверто набридли.

Звіти про конференції, зустрічі, наради вже дратують.

Обіцянки, що не здійснюються – підривають довіру.

Про сутність: треба не публічні зведення, скільки балістичних ракет прилетіло. І так чуємо. Потрібні максимальні непублічні зусилля, щоб була можливість знищувати ракетні спроможності ворога.

Не треба лякати голодом і відсутністю продуктів на зиму. Можуть бути тимчасові проблеми з логістикою, але цього – не повинно бути.

Не треба розповідей, що більше трьох днів без каналізації в великому місті не протримаєшся – потрібні рішення, щоб такого не сталося!

Не треба лякати про отруйну дію після витоку аміаку. Потрібно оперативно інформувати, як реагувати на небезпечне забруднення повітря, в якому напрямі дме.

Потрібно не закликати виїхати взимку з Києва (хто хотів та міг виїхати – вже давно мають таку можливість, включно із закордоном), а розуміти, що люди, в більшості своїй просто не мають ресурсів (грошей, авто, "запасних аеродромів") для того, щоб виїхати. І так, можливо, треба бути готовим до часткової евакуації (принаймні дітей, хворих, старших людей, інших незахищених верств суспільства).

Не треба перекладати відповідальність на громадян! За все відповідає влада і ті, хто пішов на посади в такі важкі часи.

Справляєшся, даєш реальний результат – щиро побажаємо успіху.

Даєш лише щоденні наради, порожню інформацію, ще й рясно пересипану відвертою брехнею, про "величезні успіхи" – йди геть з посади!

Країна зростаючої брехні має повернутися до реальності!

Створений інформаційними негідниками, фейкометами, безвідповідальними ботами паралельний світ має загнутися або бути зруйнований!

Реальність неодмінно внесе свої корективи.

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Україна політика населення влада комунікація
 
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