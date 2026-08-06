На Сумщині чиновники податкової вимагали хабарі, щоб "не було проблем"

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У Сумській області викрили двох чиновників податкової служби. Вони вимагали від підприємця 80 тисяч гривень

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, передає RegioNews.

Заступник начальника управління, який очолює відділ планових та позапланових перевірок оподаткування фізичних осіб, та його заступниця виявились організаторами схеми з хабарями. Вони обіцяли правоохоронцю не застосовувати штрафи під час перевірки, якщо він заплатить їм 80 тисяч гривень.

Їх затримали після отримання грошей. Наразі відбувається досудове розслідування. Готують повідомлення про підозру затриманим та клопотання до суду про обрання їм запобіжних заходів.

Нагадаємо, раніше НАБУ і САП викрили колишнього прокурора Слобожанської окружної прокуратури Дніпропетровської області. Виявилось, він просив 80 тисяч хабаря. За ці гроші він обіцяв "більш м'яку підозру".