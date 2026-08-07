Блогерка Ксюша Манекен відверто розповіла про свої пологи

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Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

За словами блогерки, вона проходила із переймами майже добу, бо спочатку вони були нерегулярними і вона подумала, що їхати до лікарні ще рано. Уже під час пологів їй зробили епідуральну анестезію, а згодом застосували окситоцин для стимуляції пологової діяльності. Саме перейми після введення препарату вона назвала найважчим етапом.

"Ми поставили мінімальну можливу дозу анестезії, тому на потугах я вже відчувала перейми приблизно на 50%, щоб змогти народити дитину. Самі потуги були не стільки болючими, скільки фізично складними. Вони потребують сили", - розповіла Ксюша Манекен.

Також вона зізналась, що присутність її чоловіка там була одним із найкращих рішень.

"Чоловік на пологах – однозначно так! До моменту потуг лікарі не перебувають поруч постійно, якщо все проходить без ускладнень. Я була дуже щаслива проживати цей день не сама. Він допомагав мені в усьому, навіть розчісував волосся перед зустріччю із сином", - каже блогерка.

Довідка. Ксюша Манекен — популярна українська блогерка. В минулому вона працювала в ескорті. У цій сфері вона була чотири роки, відвідуючи різні країни та супроводжуючи арабських шейхів та українських олігархів. Тепер ескорт лишився в минулому. Сьогодні дівчина займається розвитком свого блогу, фотографією, а також своїм бізнесом — шлюбним агентством.