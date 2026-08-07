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07 серпня 2026, 00:55

Блогерка Ксюша Манекен відверто розповіла про свої пологи

07 серпня 2026, 00:55
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Фото з відкритих джерел
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Наприкінці липня Ксюша Манекен народила первістка. Тепер вона розповіла, як пройшли пологи

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

За словами блогерки, вона проходила із переймами майже добу, бо спочатку вони були нерегулярними і вона подумала, що їхати до лікарні ще рано. Уже під час пологів їй зробили епідуральну анестезію, а згодом застосували окситоцин для стимуляції пологової діяльності. Саме перейми після введення препарату вона назвала найважчим етапом.

"Ми поставили мінімальну можливу дозу анестезії, тому на потугах я вже відчувала перейми приблизно на 50%, щоб змогти народити дитину. Самі потуги були не стільки болючими, скільки фізично складними. Вони потребують сили", - розповіла Ксюша Манекен.

Також вона зізналась, що присутність її чоловіка там була одним із найкращих рішень.

"Чоловік на пологах – однозначно так! До моменту потуг лікарі не перебувають поруч постійно, якщо все проходить без ускладнень. Я була дуже щаслива проживати цей день не сама. Він допомагав мені в усьому, навіть розчісував волосся перед зустріччю із сином", - каже блогерка.

Довідка. Ксюша Манекен — популярна українська блогерка. В минулому вона працювала в ескорті. У цій сфері вона була чотири роки, відвідуючи різні країни та супроводжуючи арабських шейхів та українських олігархів. Тепер ескорт лишився в минулому. Сьогодні дівчина займається розвитком свого блогу, фотографією, а також своїм бізнесом — шлюбним агентством.

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