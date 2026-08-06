Побили багаторічні рекорди: на Прикарпатті зафіксували аномальну спеку до 37 градусів

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В Івано-Франківську, Коломиї, Долині, Яремче в середу, 5 серпня, метеорологи зафіксували рекордну температуру повітря

Про це повідомив Івано-Франківський обласний центр з гідрометеорології, передає RegioNews .

В Івано-Франківську зафіксували 37⁰С, у Коломиї - 36,5⁰С, у Долині - 35,5⁰С, у Яремче - 35,3⁰С.

Метеорологи зауважили, що попередні максимальні температури в Івано-Франківську та Коломиї спостерігали ще у 2017 році, а саме: в Івано-Франківську +33,1⁰ С, у Коломиї +32,9⁰ С.

А в Долині попередню максимальну температуру повітря +30,5⁰ С спостерігали ще в 1967 році, в Яремче попереднє максимальне значення +30,4⁰ С було зафіксоване у 2001 році.

Нагадаємо, що в Івано-Франківську 1 серпня метеорологи зафіксували рекордну температуру повітря – 34,2⁰ тепла.