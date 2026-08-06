На Київщині на пляжі помер чоловік

Фото: Нацполіція

Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.

5 серпня жителька Богуслава звернулась до поліції з повідомленням про те, що на міському пляжі знайшли тіло чоловіка без ознак життя. Коли правоохоронці прибули на місці, вони знайшли там 53-річного чоловіка, який проживав на території громади.

Тривалий час медики проводили серцево-легеневу реанімацію, однак врятувати чоловіка не вдалося. Наразі правоохоронці розпочали розслідування. Громадян закликають дотримуватись правил безпеки на водоймах.

Нагадаємо, раніше на Чернігівщині 17-річний хлопець зник разом зі своїм 10-річним братом. На жаль, молодший хлопчик теж не вижив. Його тіло з річки підняли місцеві жителі увечері 14 липня.