Дизель пішов на спад: які зараз цінники на АЗС

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В Україні через ситуацію на Близькому Сході та інші фактори ціни на пальне лишаються нестабільними. Стало відомо, скільки зараз доведеться платити за літр пального

Про це повідомляє "Мінфін", передає RegioNews.

Станом на 6 серпня середні ціни на АЗС в Україні такі:

бензин А-95 преміум – 84,28 гривні за літр (+0,01 гривні);

бензин А-95 – 81,14 гривні за літр (-0,13 гривні);

бензин А-92 – 77,99 гривні за літр (+0,05 гривні);

дизпальне – 92,81 гривні за літр (-0,03 гривні);

автогаз – 43,67 гривні за літр (-0,01 гривні).

Нагадаємо, раніше директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн розповідав про те, що найближчим часом в Україні буде дорожчати пальне, і пояснював, чому це відбувається.