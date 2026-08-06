Удар по приватному сектору Запоріжжя: пошкоджено будинки, є постраждала

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Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров, передає RegioNews .

Спочатку повідомлялося, що обстріл минувся без постраждалих. Згодом стало відомо, що внаслідок ворожої атаки постраждала 76-річна жінка.

За словами Федорова, у неї діагностували гостру реакцію на стрес. Медики надали жінці необхідну допомогу.

Наразі уточнюються масштаби пошкоджень та інші наслідки російського удару.

Нагадаємо, що російські військові протягом дня майже 60 разів атакували п’ять районів Дніпропетровщини, унаслідок чого п’ятеро людей загинули та ще 16 - дістали поранення.