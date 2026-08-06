Вимагав 11 тисяч за звільнення зі служби: підполковника Нацгвардії піймали на хабарі

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Прокуратура викрила підполковника однієї з військових частин Національної гвардії України. Виявилось, що він отримав від чоловіка хабар

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, у травні 2026 року офіцер отримав від чоловіка 11 тисяч доларів. За ці гроші підполковник обіцяв вплинути на посадовців експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування. Йшлося про ухвалення рішення, яке могло стати підставою для звільнення військовослужбовця зі служби за станом здоров’я.

Затримали офіцера одразу після отримання грошей. Наразі суд обрав йому запобіжний захід - тримання під вартою з альтернативою застави у 499 200 гривень.

"Крім того, слідство встановило ще один епізод: у січні 2026 року, проходячи службу в одному з територіальних управлінь НГУ, він пообіцяв за 45 тис. грн вплинути на командування щодо переведення військовослужбовця до іншого підрозділу", - розповіли в прокуратурі.

Нагадаємо, раніше на Харківщині чиновники ТЦК вимагали чверть мільйона за службу в тилу. Двоє фігурантів отримали підозри.