Працівник ТЦК виступив за обмеження прав ухилянтів: що він пропонує

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Останнім часом представників ТЦК та СП звинувачують у всіх "смертних гріхах" - у корупції в медичних установах, "дірявих кордонах" тощо

Як передає RegioNews, про це Hromadske розповів Олександр Бондарчук, який ще недавно воював у складі 110-ї бригади, а тепер служить у 1-му відділі Звягельського районного ТЦК та СП.

"Тепер із нас зліпили ворогів для своїх же людей. З’явилося оце слово "тецекашник". Ми не встигаємо приїхати в якесь село, як інформація про нас уже з’явилася в місцевих інтернет-групах", - скаржиться військовий.

На його думку, держава має важелі впливу для оптимізації мобілізаційної роботи. Наприклад, можна запровадити механізми, які б змушували ухилянтів звертатися до ТЦК самостійно — через блокування зарплатних карток, мобільного зв’язку чи інших послуг.

Військовий пояснює, що це б значно полегшило роботу ТЦК, адже їхнє головне завдання — не силоміць ловити людей, а організовувати процес мобілізації.

Нагадаємо, у Львівській області порізали працівника ТЦК. На військового напали, коли той супроводжував мобілізованих для проходження медогляду.