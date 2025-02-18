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18 лютого 2025, 21:05

Самогубство у Хмельницькому ТЦК: у прокуратурі розповіли, звідки чоловік узяв ніж

18 лютого 2025, 21:05
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Фото: slavuta.city
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Чоловіку, який вчинив самогубство у приміщенні хмельницького ТЦК та СП 13 лютого, було 35 років

Про це повідомляє "Суспільне Хмельницький" з посиланням на речницю Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону Юлію Шевченко, передає RegioNews.

За її словами, 13 лютого 35-річного місцевого мешканця доставили у приміщення міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки для проходження ВЛК.

"Однак незадовго в одному із кабінетів він взяв канцелярський ніж та порізав собі шию. Від масивної кровотечі чоловік помер дорогою до лікарні", – розповіла речниця.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України з приміткою самогубство. Наразі проводяться усі необхідні слідчі дії, тривають експертизи та перевіряються всі можливі версії.

Нагадаємо, 13 лютого у Хмельницькому ТЦК та СП чоловік скоїв самогубство, коли проходив ВЛК. Відомо, що чоловік перебував у розшуку за порушення військового обліку. Він перерізав горло канцелярським ножем. Йому намагалися надати допомогу, але він помер на місці події.

Хмельницька область самоубивство мобілізація ТЦК суїцид
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