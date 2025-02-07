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07 лютого 2025, 14:03

Українців закликають "здавати" російських агентів через чатбот

07 лютого 2025, 14:03
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фото: СБУ
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Підриви ТЦК: Служба безпеки України закликає повідомляти про спроби вербування

Про це повідомили в пресслужбі СБУ, передає RegioNews.

Там наголошують, спецслужби РФ почали використовувати нову тактику. Вони вербують, а потім підривають виконавців під час спроби мінування ТЦК. Використовують їх "втемну" та позбуваються як зайвих свідків.

Щоб не стати терористом-смертником, СБУ закликає українців повідомляти про спроби вербування у чатбот СБУ "Спали" ФСБешника".

Для цього потрібно:

  • відкрити чатбот t.me/spaly_fsb_bot,
  • написати, який саме злочин тобі пропонували вчинити,
  • додати контакти вербувальника та будь-які деталі, що допоможуть викрити російську агентуру.

СБУ гарантує кожному повну конфіденційність, а кожне повідомлення від українців буде ретельно опрацьоване службою.

Громадян закликали не вестися на обіцянки росіян, щоб не бути ліквідованим під час виконання "завдання".

Як відомо, від початку 2025 року сталося уже 9 терактів, націлених на ТЦК та поліцію. Декілька людей загинуло, чимало отримали травми.

Нагадаємо, нещодавно СБУ пояснила, що чекає на підлітків, які працюють на Росію.

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