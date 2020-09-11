"Хасиди не обслуговуються": В Умані помітили дискримінаційну табличку у магазині

Щодо цієї справи Об'єднана єврейська громада України вже звернулася в правоохоронні органи

Щодо цієї справи Об'єднана єврейська громада України вже звернулася в правоохоронні органи

Фото: flickr

У п'ятницю вранці, 11 вересня, на одному з магазинів міста Умань на вулиці Тищика з'явилася табличка з написом "Хасиди не обслуговуються. COVID-19".

Як повідомило видання JewishNews, фото оголошення на своїй сторінці у Facebook оприлюднив один з членів громади брацлавських хасидів в Умані Хаїм Хазін, який вважає оголошення дискримінаційним, передає RegioNews з посиланням на "Страну".

Хаїм Хазін зазначив, що до сьогодні такого ставлення до хасидів не було ніколи. При цьому подібне оголошення виявлено лише на вході в один заклад. Відомо, що авторові фотографії надходили погрози, коли він підійшов до закладу, щоб зробити фото.

За даним фактом Об'єднана єврейська громада України вже звернулася в правоохоронні органи із заявою про відкриття кримінальної справи за статтею 161 "Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або ставлення до релігії".

Фотографія таблички, яку виклав на особистій сторінці керівник Об'єднаної єврейської громади України і представник Likud World в Україні Міхаель Ткач, розійшлася в соцмережах. У коментарях до запису користувачі Facebook визнали, що фото може бути фейком. На доказ члени єврейської громади зробили додаткові знімки.

Нагадаємо, хасиди в Умані знесли карантинну огорожу біля могили рабина Нахмана.