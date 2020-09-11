У Міносвіти заявили про проникнення невідомих до будівлі міністерства

Інцидент трапився ще в кінці серпня, однак заявили про нього тільки сьогодні

Інцидент трапився ще в кінці серпня, однак заявили про нього тільки сьогодні

Фото з відкритих джерел

Міністерство освіти і науки України звернулося до правоохоронних органів з приводу проникнення невідомих осіб в будівлю відомства.

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу МОН. У повідомленні йдеться про те,що наприкінці серпня вночі до Міністерства освіти і науки України проникли невідомі особи та направилися до однієї з приймалень кабінету будівлі МОН. У прибудові будівлі МОН ведеться відеофіксація, і на записі було видно, як невідомі особи шляхом незаконних дій потрапили до приймальні, а потім і до самого кабінету. Камера відеоспостереження зафіксувала, як особи переглядали папери, робили фото службових документів та нишпорили у приміщенні. З будівлі Міністерства невідомі особи вийшли за 15 хвилин після того, як залишили кабінет", - розповіли у міністерстві. МОН вважає, що особи, які незаконно проникли до приміщення Міністерства, скористалися своїм службовим становищем та здійснили перевищення влади або службових повноважень. У відомстві не виключають можливість того, що невстановлені особи будуть намагатися використати незаконно отримані службові документи у протиправних цілях, у т.ч. з метою нанесення шкоди державним інтересам у сфері освіти, а також з метою дискредитації працівників МОН. Міністерство скерувало до правоохоронних органів заяву про кримінальне правопорушення з метою внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Наразі МОН очікує прийняття відповідними правоохоронними органами рішення щодо початку досудового розслідування за викладеними фактами. Нагадаємо, сьогодні на Львівщині напали на приймальню нардепа від "Євросолідарності" Олега Синютки .

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