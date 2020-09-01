Президент Зеленський доручив главі Полтавської ОДА Синєгубову добудувати комунальний басейн

Завершити довгобуд у Полтаві потрібно у 2021 році

Завершити довгобуд у Полтаві потрібно у 2021 році

Фото: Офіс президента України

Під час огляду об`єктів, які входять до програми «Великого будівництва» на Полтавщині президент відзначив доволі високий рівень організації робіт на всіх об’єктах, які були заплановані на 2020 рік.

Про це пише RegioNews з посиланням на сайт Офісу президента України.

Під час робочої поїздки на Полтавщину Володимир Зеленський ознайомився з будівництвом окремих соціальних об`єктів та перебігом капремонту автодороги М-03 Київ – Харків у межах міста Полтави.

Щодо доріг – тут тільки плюси. 235 км доріг державного значення плюс 100 місцевих – це те, що будується завдяки Укравтодору й нашому голові ОДА. 335 км – більше ніколи не будувалося в Полтаві за всі часи незалежної України. Це прекрасний результат", – сказав Президент під час спілкування з представниками ЗМІ після огляду будівельних робіт.

Що ж до стану інших об’єктів програми – шкіл, садочків та спортивних майданчиків, то, за словами Володимира Зеленського, деякі з них уже здані, а деякі – ще не готові, є затримка на місяць.

Глава держави також поставив завдання Олегу Синєгубову завершити довгобуд – комунальний басейн – у 2021 році.

Але в цілому, я вважаю, дуже непоганий рівень будівництва всіх об’єктів, які були заплановані на 2020 рік", – підсумував Президент.

Президент України Володимир Зеленський та голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов оглядають стан робіт на автомобільному шляху міжнародного значення М-03 Київ — Харків — Довжанський в межах Потави. Опубліковано Полтавська обласна державна адміністрація Вівторок, 1 вересня 2020 р.

Нагадаємо, сьогодні президент Зеленський відкрив новітній кардіоцентр у Полтаві. Очікується також, що він представить кандидатів в депутати до Полтавської міськради та на мера міста.