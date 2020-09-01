Зеленський звільнив першого очільника райдержадміністрації на Харківщині

Раніше у мережі вже були натяки на його звільнення

Раніше у мережі вже були натяки на його звільнення

Фото з відкритих джерел

Президент Володимир Зеленський звільнив главу Валківської районної державної адміністрації Юрія Аксьонова.

Відповідне розпорядження №450/2020 рп опубліковано 1 вересня на сайті президента, передає RegioNews. "Звільнити Аксьонова Юрія Олександровича з посади голови Валківської районної державної адміністрації Харківської області згідно з поданою ним заявою", - сказано в розпорядженні. Цікаво, що у своєму Facebook Аксьонов писав пости, що натякають на звільнення. Наприклад: "День відпрацював, наче НЕ звільнили... Тож продовжую працювати, як зазвичай кажуть у Харкові" на благо Валок і всіх валківчан "й надалі". Або: "Я КРОК надалі, хоча добрі люди кажуть, що в Києві лежить наказ про моє звільнення". Нагадаємо, днями Зеленський звільнив голову райдержадміністрації на Житомирщині.

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