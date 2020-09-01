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01 вересня 2020, 14:55 5

Зеленський звільнив першого очільника райдержадміністрації на Харківщині

01 вересня 2020, 14:55 5
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Раніше у мережі вже були натяки на його звільнення
Раніше у мережі вже були натяки на його звільнення
Фото з відкритих джерел
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Президент Володимир Зеленський звільнив главу Валківської районної державної адміністрації Юрія Аксьонова.

Відповідне розпорядження №450/2020 рп опубліковано 1 вересня на сайті президента, передає RegioNews.

"Звільнити Аксьонова Юрія Олександровича з посади голови Валківської районної державної адміністрації Харківської області згідно з поданою ним заявою", - сказано в розпорядженні.

Цікаво, що у своєму Facebook Аксьонов писав пости, що натякають на звільнення. Наприклад: "День відпрацював, наче НЕ звільнили... Тож продовжую працювати, як зазвичай кажуть у Харкові" на благо Валок і всіх валківчан "й надалі". Або: "Я КРОК надалі, хоча добрі люди кажуть, що в Києві лежить наказ про моє звільнення".

Нагадаємо, днями Зеленський звільнив голову райдержадміністрації на Житомирщині.

звільнення президент Харківська область Район Чиновник
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