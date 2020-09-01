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01 вересня 2020, 14:57 10

Зеленський у Полтаві відкрив новітній кардіоцентр

01 вересня 2020, 14:57 10
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Він перебуває у Полтавській області з робочим візитом
Він перебуває у Полтавській області з робочим візитом
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Президент Зеленський відвідав Полтавський обласний клінічний кардіоцентр, який будувався у рамках програми “Велике будівництво”.

Про це повідомляє видання "Новини Полтавщини”, передає RegioNews.

Сьогодні разом із Президентом Володимиром Зеленським переконалися, що будівництво завершене. Вже за кілька тижнів розпочнеться прийом пацієнтів. І тут вперше на Полтавщині проводитимуть операції на відкритому серці”, – заявив голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов.

За словами Зеленського, центр будували багато років, і побачене його вразило.

Те, що я побачив, дійсно вражає... жодного разу я не бачив державну лікарню чи центр такого рівня. Тут є все – і діагностика, профілактика, реабілітація, хірургія на найвищому рівні, найкраща техніка з професійним персоналом”, – сказав Зеленський.

За його словами, корпус оснащений новітнім обладнанням, що дасть змогу знизити смертність від серцево-судинних і судинно-мозкових захворювань.

Його почали будувати в 2016 році, загальна вартість будівництва склала 407,5 млн грн, яке фінансувалося за гроші обласного та державного бюджетів.

Нагадаємо, Зеленський приїхав на Полтавщину, він представить кандидатів на місцеві вибори.

Володимир Зеленський Полтава медицина Олег Синєгубов президент
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