Зеленський у Полтаві відкрив новітній кардіоцентр

Він перебуває у Полтавській області з робочим візитом

Він перебуває у Полтавській області з робочим візитом

Про це повідомляє видання "Новини Полтавщини”, передає RegioNews.

Сьогодні разом із Президентом Володимиром Зеленським переконалися, що будівництво завершене. Вже за кілька тижнів розпочнеться прийом пацієнтів. І тут вперше на Полтавщині проводитимуть операції на відкритому серці”, – заявив голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов.

За словами Зеленського, центр будували багато років, і побачене його вразило.

Те, що я побачив, дійсно вражає... жодного разу я не бачив державну лікарню чи центр такого рівня. Тут є все – і діагностика, профілактика, реабілітація, хірургія на найвищому рівні, найкраща техніка з професійним персоналом”, – сказав Зеленський.

За його словами, корпус оснащений новітнім обладнанням, що дасть змогу знизити смертність від серцево-судинних і судинно-мозкових захворювань.

Його почали будувати в 2016 році, загальна вартість будівництва склала 407,5 млн грн, яке фінансувалося за гроші обласного та державного бюджетів.

Нагадаємо, Зеленський приїхав на Полтавщину, він представить кандидатів на місцеві вибори.