Президент Зеленский поручил главе Полтавской ОГА Синегубову достроить коммунальный бассейн

Завершить долгострой в Полтаве нужно в 2021 году

Завершить долгострой в Полтаве нужно в 2021 году

Фото: Офис президента Украины

Во время осмотра объектов, входящих в программу «Большого строительства» на Полтавщине президент отметил достаточно высокий уровень организации работ на всех объектах, которые были запланированы на 2020 год.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сайт Офиса президента Украины.

Во время рабочей поездки на Полтавщину Владимир Зеленский ознакомился со строительством отдельных социальных объектов и ходом капремонта автодороги М-03 Киев – Харьков в пределах города Полтавы.

Насчет дорог – здесь только плюсы. 235 км дорог государственного значения плюс 100 местных – это то, что строится благодаря Укравтодору и нашему главе ОГА. 335 км – больше никогда не строилось в Полтаве за все времена независимой Украины. Это прекрасный результат", – сказал Президент во время общения с представителями СМИ после осмотра строительных работ.

Что же касается состояния других объектов программы – школ, садиков и спортивных площадок, то, по словам Владимира Зеленского, некоторые из них уже сданы, а некоторые – еще не готовы, есть задержка на месяц.

Глава государства также поставил задачу Олегу Синегубову завершить долгострой – коммунальный бассейн – в 2021 году.

Но в целом, я считаю, очень неплохой уровень строительства всех объектов, которые были запланированы на 2020 год", – подытожил Президент.

Президент Украины Владимир Зеленский и председатель Полтавской ОГА Олег Синєгубов осматривают состояние работ на автомобильном пути международного значения М-03 Киев — Харьков — Довжанский в пределах Потави. Опубликовано Полтавская областная государственная администрация Вторник, 1 сентября 2020 г.

Напомним, сегодня президент Зеленский открыл новейший кардиоцентр в Полтаве. Ожидается также, что он представит кандидатов в депутаты Полтавского горсовета и мэра города.