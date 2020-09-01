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01 вересня 2020, 12:24 7

Зеленський приїхав на Полтавщину: що в програмі візиту

01 вересня 2020, 12:24 7
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Він представить кандидатів на місцеві вибори
Він представить кандидатів на місцеві вибори
Фото: Офіс президента
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Президент Володимир Зеленський розпочав робочу поїздку до Полтавської області.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента, передає RegioNews.

Відомо, що Зеленський огляне відремонтовану будівлю аеропорту Полтави та ознайомиться з проектом реконструкції злітної смуги аеропорту.

Також він проконтролює хід робіт на об’єктах, які будуються у межах програми "Велике будівництво”.

Глава держави відвідає відремонтовану трасу Київ - Харків, новий корпус кардіодиспансеру, Краєзнавчий музей та представить кандидатів в депутати до Полтавської міськради та на мера міста.

Володимир Зеленський візьме участь у представленні проекту Стратегії розвитку Полтавщини на період до 2027 року. Крім того, Глава держави ознайомиться з можливостями розвитку туристичного потенціалу області та проектами, які запропоновані для реалізації в межах ініціативи "25 магнітів”, - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Зеленський виступив на з'їзді "Слуг народу", він вважає, що цей рік для політсили був нелегким.

Володимир Зеленський Офіс президента президент Полтавська область візит
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