Зеленський приїхав на Полтавщину: що в програмі візиту

Він представить кандидатів на місцеві вибори

Він представить кандидатів на місцеві вибори

Фото: Офіс президента

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента, передає RegioNews.

Відомо, що Зеленський огляне відремонтовану будівлю аеропорту Полтави та ознайомиться з проектом реконструкції злітної смуги аеропорту.

Також він проконтролює хід робіт на об’єктах, які будуються у межах програми "Велике будівництво”.

Глава держави відвідає відремонтовану трасу Київ - Харків, новий корпус кардіодиспансеру, Краєзнавчий музей та представить кандидатів в депутати до Полтавської міськради та на мера міста.

Володимир Зеленський візьме участь у представленні проекту Стратегії розвитку Полтавщини на період до 2027 року. Крім того, Глава держави ознайомиться з можливостями розвитку туристичного потенціалу області та проектами, які запропоновані для реалізації в межах ініціативи "25 магнітів”, - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Зеленський виступив на з'їзді "Слуг народу", він вважає, що цей рік для політсили був нелегким.