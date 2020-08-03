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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
03 серпня 2020, 08:53 3

На Закарпатті внаслідок ДТП двоє людей загинули і ще двоє потрапили до лікарні

03 серпня 2020, 08:53 3
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Поліція встановлює обставини смертельної аварії
Поліція встановлює обставини смертельної аварії
Фото: Нацполіція
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Внаслідок ДТП, що сталася у селі Лазещина Рахівського району Закарпатської області, загинули водій легковика та один із пасажирів автівки.

Про це повідомляі пресслужба Нацполіції в Закарпатській області, передає RegioNews.

Ще двох чоловіків, які перебували у авто, було госпіталізовано до лікарні.

За даними правоохоронців, 24-річний водій автомобіля "Volkswagen Golf" не впорався з керуванням та з’їхав з дороги у кювет, де зіткнувся з деревом.

В результаті ДТП, 24-річний водій, мешканець смт Ясіня та 23-річний житель села Лазещина, загинули на місці аварії. Ще двох пасажирів авто, віком 25 та 28 років, госпіталізували до лікарні", - йдеться в повідомленні.

За фактом порушення правил дорожнього руху у поліції розпочали слідство, автомобіль помістили на штрафмайданчик.

У справі найближчим часом буде призначено ряд експертиз, за результатами яких правоохоронці мають встановити усі обставини ДТП", - додали в поліції.

Нагадаємо, на Прикарпатті п`яний поліцейський за кермом збив двох велосипедистів і втік з місця ДТП, потерпілих доставили до лікарні з легкими тілесними ушкодженнями.

ДТП поліція Закарпаття Ужгород розслідування аварія
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