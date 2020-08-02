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02 серпня 2020, 16:20

300 тисяч збитків: вандал розбив в`їзд на Труханів острів

02 серпня 2020, 16:20
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Зловмисника затримала поліція
Зловмисника затримала поліція
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У столиці на пункті в'їзду на Труханів острів пошкодили обладнання автоматичної системи вартістю 300 тисяч грн.

Про це повідомив Київський міський голова Віталій Кличко, пише Regionews.

Знову випадок вандалізму в столиці. Вчора, близько півночі, на пункті в‘їзду на Труханів острів чоловік варварськи розтрощив обладнання автоматичної системи. Зокрема, шлагбаум, світлофор, дві камери, контролер боларда та інші технічні засоби", - написав Кличко.

Матеріальні збитки внаслідок пошкодженого комунального майна, за попередніми розрахунками, становлять майже 300 тисяч грн.

Нині комунальники працюють над відновленням системи. Особу руйнівника встановлено, його затримала поліція.

Друзі! Знову випадок вандалізму в столиці. Вчора, близько півночі, на пункті в‘їзду на Труханів острів чоловік варварськи розтрощив обладнання автоматичної системи. Зокрема, стрілу та гідравлічну станцію шлагбауму, світлофор, дві камери, контролер боларда та інші технічні засоби. Матеріальні збитки внаслідок пошкодженого комунального майна, за попередніми розрахунками, - майже 300 тисяч гривень. Зараз комунальники працюють над відновленням системи. Особу руйнівника встановили, його затримала поліція. І я особисто проконтролюю, щоб ця справа дійшла до суду. Щоб кияни займалися спортом, активно і безпечно відпочивали, ми встановили систему обмеженого доступу для автівок і контролю швидкості на Трухановому острові. Сьогодні на авто на Труханів можуть заїжджати працівники спортивних баз, що розташовані на острові, спортсмени, які там тренуються, та комунальні служби. Якщо вони порушують швидкісний режим, це фіксують камери спостереження і авто позбавляється права доступу на Труханів острів. Для автомобілів киян, що приїжджають відпочивати, облаштували парковку. Ми працюємо, щоб Київ ставав гарнішим, а життя його мешканців - комфортнішим. Але, на жаль, є люди, які руйнують те, що створено за кошти громади і для громади столиці. Ці варвари повинні знати, що доведеться відповідати за подібні дії. Тоді думатимуть, чи варто "самостверджуватися" в такий спосіб.

Опубліковано Віталієм Кличком Неділя, 2 серпня 2020 р.

Нагадаємо, вчора у Києві водії евакуйованих авто влаштували протест на штрафмайданчику

Київ поліція збитки Кличко Віталій вандали
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