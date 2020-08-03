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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
03 серпня 2020, 08:36 3

Вандал, що розбив в`їзд на Труханів острів, пояснив мотиви свого вчинку

03 серпня 2020, 08:36 3
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Фото: скріншот відео
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Зловмисник, який 1 серпня розбив обладнання системи пропуску на Труханів острів у Києві, заявив, що на його думку, ця система встановлена незаконно.

Про це повідомляє Нацполіція міста Києва, передає RegioNews.

За даними правоохоронців, зловмисникові не сподобалася система обмеження доступу для авто і контролю швидкості, він вважає, що вона встановлена незаконно.

Поліцейські також встановили, що правопорушник - житель Київської області 1995 року народження. Він раніше притягувався до кримінальної відповідальності за хуліганські дії.

Також стало відомо, що під час акту вандалізму чоловік був п’яний.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею "Хуліганство", вандалу загрожує до п'яти років в’язниці.

Нагадаємо, поліція затримала вандала, який розбив в`їзд на Труханів острів і завдав збитків на суму в 300 тисяч гривень.

Київ вандалізм збитки Віталій Кличко інфраструктура поліція
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