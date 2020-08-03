Аваков наградил полицейских, которые ликвидировали "полтавского террориста"

Среди награжденных - двое патрульных полицейских и двое сотрудников корда

Среди награжденных - двое патрульных полицейских и двое сотрудников корда

Глава МВД Арсен Аваков вручил наградное оружие четырем полицейским, которые отличились во время задержания, поиска и обезвреживания особо опасного злоумышленника на Полтавщине.

Об этом сам Аваков сообщил в соцсети Twitter, а заместитель директора департамента по связям с общественностью МВД Ярослав Тракало - в соцсети Facebook

В критической ситуации с риском для жизни и здоровья они сработали эффективно. Спасибо за службу!" - написал министр внутренних дел.

Вручив нагородну зброю чотирьом поліцейським @police_polt, які відзначилися під час затримання, пошуку і знешкодження особливо небезпечного зловмисника на Полтавщині. У критичній ситуації із ризиком для життя та здоров’я вони спрацювали ефективно. Дякую за службу! pic.twitter.com/xtCQaVUCTw — Arsen Avakov (@AvakovArsen) August 3, 2020

В свою очередь Ярослав Тракало уточнил, что ведомственные награды получили инспектор сектора реагирования патрульной полиции ГУ ЧП в Полтавский области, майор Артем Нужненко, начальник сектора реагирования патрульной полиции ГУ ЧП в Полтавский области, капитан Петр Гума и два "штурмовика" - старший лейтенант и старший сержант - спецподразделения КОРД ГУ НПУ в Полтавской области.

Отмечается также, что капитан Петр Гума за 16-лет работы в полиции уже в третий раз принимает участие в спецоперациях по освобождению заложников.

Завжди на сторожі безпеки суспільства. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков відзначив нагородною зброєю... Опубліковано Iaroslav Trakalo Понеділок, 3 серпня 2020 р.

Напомним, 23 июля в Полтаве возле здания суда мужчина угрожал взорвать гранату, когда его пытались задержать. Он также взял в заложники полицейского.

Позже "полтавский террорист" обменял заложника на полковника полиции и поехал за город. Он требовал автомобиль, который правоохранители были вынуждены ему предоставить.

Позже Роман Скрипник, который угрожал взорвать гранату в Полтаве, отпустил взятого в заложники полковника полиции и скрылся в лесополосе.

1 августа полицейские нашли "полтавского террориста", его застрелили при задержании, Роман Скрипник скрывался от силовиков почти неделю.