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03 августа 2020, 14:03 3

Аваков наградил полицейских, которые ликвидировали "полтавского террориста"

03 августа 2020, 14:03 3
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Среди награжденных - двое патрульных полицейских и двое сотрудников корда
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Глава МВД Арсен Аваков вручил наградное оружие четырем полицейским, которые отличились во время задержания, поиска и обезвреживания особо опасного злоумышленника на Полтавщине.

Об этом сам Аваков сообщил в соцсети Twitter, а заместитель директора департамента по связям с общественностью МВД Ярослав Тракало - в соцсети Facebook

В критической ситуации с риском для жизни и здоровья они сработали эффективно. Спасибо за службу!" - написал министр внутренних дел.

В свою очередь Ярослав Тракало уточнил, что ведомственные награды получили инспектор сектора реагирования патрульной полиции ГУ ЧП в Полтавский области, майор Артем Нужненко, начальник сектора реагирования патрульной полиции ГУ ЧП в Полтавский области, капитан Петр Гума и два "штурмовика" - старший лейтенант и старший сержант - спецподразделения КОРД ГУ НПУ в Полтавской области.

Отмечается также, что капитан Петр Гума за 16-лет работы в полиции уже в третий раз принимает участие в спецоперациях по освобождению заложников.

Завжди на сторожі безпеки суспільства. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков відзначив нагородною зброєю...

Опубліковано Iaroslav Trakalo Понеділок, 3 серпня 2020 р.

Напомним, 23 июля в Полтаве возле здания суда мужчина угрожал взорвать гранату, когда его пытались задержать. Он также взял в заложники полицейского.

Позже "полтавский террорист" обменял заложника на полковника полиции и поехал за город. Он требовал автомобиль, который правоохранители были вынуждены ему предоставить.

Позже Роман Скрипник, который угрожал взорвать гранату в Полтаве, отпустил взятого в заложники полковника полиции и скрылся в лесополосе.

1 августа полицейские нашли "полтавского террориста", его застрелили при задержании, Роман Скрипник скрывался от силовиков почти неделю.

оружие Полтава Арсен Аваков полиция МВД террорист
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